Após exibir sua enorme coleção de tênis, Felipe Titto rebate críticas: - Tenho direito de fazer o que eu quiser

18/01/2022 | 14:10



Felipe Titto viu o seu nome viralizar nas redes sociais após exibir a sua enorme e impressionante coleção de tênis. Em uma publicação no Instagram, o empresário relembrou a infância e a época em que recebia doações:

E quando paro pra pensar que num passado não tão distante, meus tênis eram frutos de doação?. Os que vinham numa numeração maior que a minha eu completava com algodão na ponta, e os que vinham menores eu tirava as palmilhas!! É, parece que o jogo virou??. Agora quem doa sou eu. Amém!

Após a publicação repercutir na web e diversos internautas criticarem a postagem, dizendo ser uma publicação desnecessária, Titto decidiu gravar diversos vídeos e se pronunciar nos Stories:

- Infelizmente, criou-se uma cultura aqui de pessoas físicas cobrarem pessoas físicas como se fossem públicas. Eu não sou uma pessoa pública, eu sou uma pessoa que atinge um grande público, mas eu não trabalho com dinheiro público. O meu dinheiro é meu, é a minha receita, eu pago muito imposto

Em seguida, ele fez questão de falar sobre a quantidade de imposto que paga:

- Eu sou o cara que mais bate na tecla que você tem que trabalhar, que não tem que ser refém de governo, porque ninguém está fazendo nada por você. Como minha receita é particular, privada, eu tenho direito de fazer o que eu quiser e bem entender com meu dinheiro. Se eu for levantar aqui o tanto de imposto que pago, o tanto de receita que gero, o tanto de família que sustento direta e indiretamente com minhas empresas, mas não preciso fazer isso.

No final dos vídeos, o artista pediu para que as pessoas cobrem o governo:

- Vocês não têm que cobrar de mim, tem que cobrar do governo. Ele, sim, está com seu dinheiro. Eu vou, sim, continuar comprando tênis pra car****, porque eu gosto muito, vou continuar trabalhando para que eu possa continuar fazendo isso e ajudando o tanto de gente que já ajudo. E se você não gostou, sinto muito.