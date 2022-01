15 filmes de comédias mais bem avaliados pela crítica para assistir nos streaming

Marcella Blass

Do 33Giga



18/01/2022 | 09:55



Hoje (18), é comemorado do Dia Internacional do Riso, data que busca destacar a importância do riso para a manutenção da saúde, do ambiente social e do bem-estar das pessoas. Para te ajudar a celebrar com muitas risadas, o 33Giga preparou uma lista com 15 filmes de comédia mais bem avaliados pelos críticos do Rotten Tomatoes e que podem ser assistidos nos principais serviços de streaming. Confira!

1. Aconteceu Naquela Noite (1934), 99% – HBO Max

A filha de um milionário foge de casa quando seu pai não permite que ela se case com seu pretendente. Na fuga, ela conhece Peter Warne, um jornalista desempregado que vê a oportunidade de escrever uma boa matéria.

Nesse filme mudo escrito, dirigido e protagonizado por Charlie Chaplin, seu personagem clássico, o Vagabundo, tenta sobreviver no mundo industrializado.

Quando Bonnie resolve levar toda a turma em sua viagem de família, Woody reencontra sua amiga Betty, que há muito tempo não via. Logo eles percebem que pertencem a mundos diferentes quando se trata da vida como brinquedo, mas descobrem que esse é o menor dos seus problemas.

Kayla é uma garota de 13 anos que está enfrentando a adolescência. Oprimida por suas emoções, ela precisa enfrentar a mudança de escola, novas responsabilidades e as alterações do seu corpo antes de entrar no Ensino Médio.

Duas garotas do ensino médio esforçadas e estudiosas decidem compensar o tempo perdido e juntar quatro anos de diversão em uma única noite.

Apesar da proibição da música por gerações em sua família, o jovem Miguel sonha em se tornar um músico. Desesperado para provar seu talento, Miguel conhece um malandro chamado Héctor e os dois novos amigos embarcam em uma jornada extraordinária para desvendar a verdadeira história por trás da família de Miguel.

7. Uma Noite na Ópera (1935), 97% – HBO Max

Os irmãos Marx tocam um negócio de ópera quando Otis encontra o ambicioso cantor Ricardo, que está determinado a conquistar o coração de sua colega Rosa. Com a ajuda de Fiorello e Tomasso, Otis tenta unir o jovem casal, mas encontra resistência por parte de Lassparri, que também está de olho em Rosa.

8. Cantando na Chuva (1952), 100% – HBO Max

Em 1927, Hollywood está agitada com a transição do cinema mudo para o falado. Don e Lina, o casal mais querido do cinema mudo, prepara-se para rodar um musical.

9. Doentes de Amor (2017), 98% – PrimeVideo e GloboPlay

O comediante paquistanês Kumail e a estudante de graduação Emily se apaixonam, mas encontram dificuldades quando suas culturas entram em conflito.

No final da década de 1960, Hollywood começa a se transformar e o astro de TV Rick Dalton e seu dublê Cliff Booth tentam acompanhar as mudanças.

Em uma cidade de animais antropomórficos, uma raposa vigarista fugitiva e um coelho policial recruta precisam trabalhar juntos para desvendar uma conspiração.

Carl Fredricksen é um vendedor de balões que, aos 78 anos, está prestes a perder a casa em que viveu com sua esposa, a falecida Ellie. Após um incidente, Carl é considerado uma ameaça pública e forçado a ser internado. Para evitar que isto aconteça, ele põe balões em sua casa, fazendo com que ela levante voo.

Com Andy se preparando para ir para a universidade, Woody, Buzz Lightyear e o restante dos brinquedos enfrentam o seu maior medo: serem esquecidos no sótão. Mas, por engano, acabam no meio-fio. Woody, o único escolhido para acompanhar Andy, percebe o erro e salva a gangue, mas os brinquedos acabam em uma creche com um monte de outros brinquedos.

Woody tenta salvar um brinquedo que acaba indo parar em um bazar de usados, mas termina por ser sequestrado por um colecionador que pretende vendê-lo a um museu japonês. Enquanto isso, os demais brinquedos, liderados por Buzz Lightyear, partem numa atrapalhada operação de resgate.

Em um presente alternativo, o atendente de telemarketing Cassius Green descobre uma chave mágica para o sucesso profissional, que o impulsiona a um universo macabro.