5 dicas para o seu celular carregar mais rápido

18/01/2022 | 09:55



Com a rotina pessoal, profissional e acadêmica cada vez mais concentrada nos smartphones, pode acontecer que esses aparelhos não cheguem ao fim do dia com carga. Quando isso acontece, o ideal é que eles recarreguem com rapidez, ficando o menos possível conectado à tomada.

Para ajudar os usuários nessa missão, o 33Giga reuniu em uma lista x dicas para seu celular carregar mais rápido. Todas elas podem oferecer resultados independentemente do modelo ou marca do aparelho, mesmo que ele não seja adaptado para a recarga rápida.

Desligue o aparelho

Um dos pontos mais básicos para garantir que o smartphone carregue mais rápido é desligá-lo por completo antes de conectá-lo à tomada. Dessa forma, é garantido que toda a energia que entra será armazenada. Afinal, mesmo que você não use o celular enquanto ele carrega, tudo o que funciona em segundo plano estará consumindo parte da carga, fazendo com que ele demore mais para chegar ao 100%. Se não for possível desligar, uma alternativa é ativar o Modo Avião.

Carregue com fio

Especialmente para os smartphones mais modernos, quando se espera um carregamento mais rápido, o ideal é evitar os chamados carregamento por indução (ou sem fio). Plugá-los à tomada ainda é a maneira mais efetiva e ágil de repor a energia da sua bateria.

Use o carregador original

Mais do que optar por usar o carregamento com fio, é imprescindível sempre utilizar carregadores originais. Por isso, se o que veio na caixa com o aparelho parar de funcionar, o melhor a se fazer é investir (mesmo que um pouco mais) em um produto com atestado de qualidade. Isso é importante porque a fonte foi desenvolvida para atender as especificações do seu aparelho. Dessa forma, vai permitir ao celular carregar o mais rápido que for possível.

Sempre na tomada

Outro ponto importante é sempre carregar o seu celular diretamente na tomada. Usar a porta USB de um notebook, por exemplo, vai tornar o processo muito mais lento, porque a energia fornecida será dividida entre a bateria do computador e do smartphone. Em alguns casos, a energia pode ir de 15% a 100% na metade do tempo se comparado ao USB.

Use aplicativos especializados

Outra possibilidade para o celular carregar mais rápido é contar com o apoio de aplicativos que prometem deixar o carregamento mais ágil. Na prática, eles permitirão que o usuário faça ajustes pontuais que permitirão otimizar o consumo de bateria. Entre as opções mais populares de apps para o Android estão o Carregador Rápido e o Battery Turbo Charger.