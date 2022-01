Mesmo sem equipes, região segue presente na Copinha com 2 estádios

Dérek Bittencourt



17/01/2022 | 00:01



O Grande ABC começou a Copa São Paulo de Futebol Júnior com sete equipes. Duas, no entanto, foram eliminadas ainda na primeira fase, casos de Santo André e Grêmio Mauaense. Já na segunda etapa, caíram outros quatro, São Bernardo FC, EC São Bernardo, Água Santa e Mauá FC. Já o terceiro estágio foi o fim da linha para o São Caetano e, assim, a região ficou sem representantes. Ainda assim, duas cidades seguem envolvidas com a competição, afinal, a Federação Paulista de Futebol confirmou para hoje dois jogos das oitavas de final.

A partir das 11h, no Estádio do Inamar, em Diadema, o Palmeiras mede forças com o Internacional, buscando dar sequência à caminhada rumo ao título inédito da Copinha. Os torcedores palmeirenses terão à disposição os setores Oeste e Sul da praça esportiva diademense, com total de 7.500 lugares. Já os fãs colorados ficarão na ala Norte (cadeiras), com total de 2.500 lugares,

Já às 20h, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano, o São Paulo enfrenta o Vasco, na tentativa de se manter vivo e alcançar o pentacampeonato do torneio. Aliás, reunião entre os organizadores da sede são-caetanense, FPF e Polícia Militar determinou que serão permitidos 4.800 torcedores para este confronto, sendo 4.000 são-paulinos (com entrada pelo portão 2) e 800 vascaínos (ingresso pelo portão principal).

ONTEM

O Santos se classificou às quartas de final ao bater o Fluminense por 2 a 1, ontem à noite, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. Os gols alvinegros foram marcados por Lucas Barbosa, enquanto John Kennedy descontou para os cariocas. Na próxima fase o Peixe vai ter pela frente o surpreendente Mirassol, que eliminou o Bahia ao golear por 5 a 1, em Bálsamo. Quem também avançou foi o Botafogo-RJ, ao vencer o Resende-RJ nos pênaltis, por 5 a 4. Nas quartas, o Bota pegará o América-MG, que despachou o Novorizontino, por 5 a 2.