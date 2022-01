Karol Conka é comparada com participante de BBB 22 e diz: Deus ajude que não tenha uma variante de Jaque Patombá na casa

16/01/2022 | 10:10



Caso você não lembre, Karol Conka saiu do Big Brother Brasil 21 com recorde de rejeição e hoje em dia parece estar mais tranquila em relação a isso. Em suas redes sociais no último sábado, dia 15, a cantora usou as suas redes para brincar sobre alguns comentários de internautas.

Pois é, Karol apareceu em seu Instagram usando um microfone para fazer uma voz um tanto quanto modificada, semelhante ao do Big Fone, e mandou um recado para os seguidores que estão fazendo a comparação.

Atenção! Parem de fazer comparações, comentou a artista em tom de brincadeira.

Conka também foi até o Twitter comentar sobre o assunto e disse:

Que deselegante ficar fazendo comparações com os novos participantes do #BBB22. Ninguém é igual ninguém. Deus ajude que não tenha uma variante de Jaque Patombá na casa. HAHAHAHAH (rindo de nervoso).

Parece que ela super se resolveu em relação ao antigo recorde de rejeição, não é mesmo!? E que ótimo!