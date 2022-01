Adson estende vínculo com Corinthians por mais um ano, até o fim de 2024

15/01/2022 | 14:40



O meio-campista Adson estendeu o seu contrato com o Corinthians por mais um ano, até o dia 31 de dezembro de 2024. O acerto e assinatura do novo vínculo do jogador revelado pelas categorias de base do próprio Corinthians foram feitos neste sábado. Adson ganhou espaço no time principal durante a temporada passada e foi utilizado pelo técnico Sylvinho ao longo do ano.

O vínculo anterior entre o jovem de 21 anos e o Corinthians tinha duração até 2023. Além do aumento de um ano, muda também a multa rescisória estabelecida, que passa a ser de R$100 milhões para times brasileiros e R$315 milhões (50 milhões de euros) para times estrangeiros.

"Estou muito feliz com esta renovação. É mais um sonho realizado na minha vida. Vamos juntos em busca dos nossos objetivos nesta temporada", disse Adson sobre a renovação.

Adson chegou ao Corinthians no sub-17, no ano de 2017. Depois de passar também pela categoria sub-20, foi promovido ao time principal no início da temporada 2021. Ao todo, o jogador atuou 24 vezes pela equipe principal e marcou três gols.

Além de renovação de contrato, a manhã deste sábado foi de treinamento no CT Dr. Joaquim Grava, visando a estreia do Campeonato Paulista contra a Ferroviária, no dia 25 de janeiro. Sylvinho organizou uma atividade de posse de bola em espaço reduzido e depois um trabalho de posicionamento defensivo. Os meio-campistas e atacantes trabalharam passes, movimentação, cruzamentos e finalizações com os auxiliares técnicos.

O meio-campista Roni está com dores no músculo posterior da coxa direita e permaneceu na parte interna do CT para realizar tratamento com a equipe de fisioterapia. Jô, que voltou na última sexta-feira após ter testado positivo para Covid-19 e cumprir isolamento, finalizou as avaliações físicas e treinou separado dos companheiros.

O Corinthians trabalhará em dois períodos neste domingo. Pela manhã, o time faz um treinamento tático. Na parte da tarde está marcado um jogo-treino contra a Inter de Limeira.