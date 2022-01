Região inicia a vacinação de crianças de 5 a 11 anos

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



15/01/2022



anto André e São Bernardo foram as duas primeiras cidades do Grande ABC a aplicar as vacinas infantis da Pfizer contra a Covid ontem, poucas horas depois de o governador João Doria (PSDB) estrear o imunizante no Hospital das Clínicas, em São Paulo – leia abaixo. Por volta das 17h, nove crianças entre 5 e 11 anos com comorbidades, entre elas a primeira, Rafaela Kimeri Franchini, 11 anos, portadora de síndrome de Down, foram protegidas do coronavírus na UBS (Unidade Básica de Saúde) Baeta Neves, em São Bernardo. Logo depois, a índia Ana Sofhia Freire Silva, 7, foi a primeira imunizada em Santo André, no Reabilita (Centro Especializado de Reabilitação Física, Intelectual, Auditiva e Visual), no bairro Campestre.



A vacinação será ampliada segunda-feira em todo o Grande ABC. Primeiro serão imunizadas crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, indígenas ou PCD (Pessoas com Deficiências). Na sequência a campanha acontece por idade, começando dos mais velhos.



As prefeituras de Santo André, São Bernardo e São Caetano exigem o agendamento por meio dos sites das prefeituras que indicam local e horário da imunização. Em Diadema, a vacina é aplicada sob demanda nas UBSs. Em Mauá a aplicação ocorrerá de segunda a sexta, das 9h às 16h, em cinco escolas municipais: José Tomaz Neto (Matriz), Lysiane Pereira Galvão (Magini), Lucinda Petigossi Castabelli (Zaíra), Chico Mendes (Flórida) e Galdino de Jesus dos Santos (Canadá). Em Ribeirão Pires, a imunização será em formato drive-thru e para pedestres no Complexo Ayrton Senna, das 8h às 16h. Por fim, em Rio Grande da Serra, a campanha começa na Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Primeira Dama Zumira Jardim Teixeira de segunda a quarta-feira, na quinta a vacinação estará disponível na UBS Central e na UBS Vila São João.



As cidades do Grande ABC terão direito a 13.390 doses do primeiro lote com 1,2 milhão de frações da vacina que chegou na quinta-feira ao Brasil. São Bernardo recebeu o maior número de doses, com 4.080 imunizantes, seguida de Santo André (3.280), Mauá (2.280), Diadema (2.340), São Caetano (610), Ribeirão Pires (550) e Rio Grande da Serra (250).



Esse primeiro lote vai cobrir apenas 5,1% do público-alvo formado por 260 mil crianças entre 5 e 11 anos. A expectativa é que novo lote chegue domingo ao Brasil, com mais 1,2 milhão de doses, que serão distribuídas no início da semana. Até o fim de janeiro o Ministério da Saúde estima receber 4,3 milhões de imunizantes.



Prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Paulo Serra (PSDB) estima que, caso a programação de envio de doses anunciada pelo Ministério da Saúde seja cumprida, a região tem condições de vacinar todo o público de 5 a 11 anos com a primeira dose até o fim de fevereiro. “Estamos vivendo situação parecida com o início da vacinação dos adultos, no início de 2021, mas agora as perspectivas de envio de doses são melhores. Acredito que se a programação for mantida, dá para finalizar a primeira dose em fevereiro, garantindo retorno mais seguro às aulas”, comentou.



O tucano disse que se emocionou com o início da vacinação das crianças e acredita que a adesão da população será grande. “Em Santo André tivemos pequena rejeição entre os adultos, algo em torno de 2% ou 3% e acredito que será assim também nesta faixa etária. Não vejo a hora de poder vacinar a minha filha, Maria Carolina, que tem 6 anos. Estamos em contagem regressiva”, finalizou.