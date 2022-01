Restauração do cine teatro Carlos Gomes é destaque no Estado

Da Redação



Inaugurado em 1925, o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, vai reabrir as portas em abril, após grande intervenção para sua recuperação, que beneficiou também o entorno. O projeto arquitetônico, que uniu preservação e modernidade, foi um dos destaques de 2021 segundo levantamento do CAU-SP (Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo).

Anualmente, o CAU-SP realiza o levantamento das boas práticas de conservação do patrimônio cultural, por meio de chamamento público válido para todo o Estado. O projeto do Cine Theatro Carlos Gomes, elaborado por grupo de cinco arquitetos da Prefeitura de Santo André, recebeu menção honrosa na categoria que trata da gestão de patrimônio cultural, que envolve programas, projetos e ações executados pelo poder público ou realizados em parceria com o mesmo.

Os autores do projeto são: Belmiro dos Santos (que na época atuava na Secretaria de Cultura), Evandro Gonçalves Trevelin (Secretaria de Inovação e Administração), Fábio Ricardo Figueirinha (Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos), Fátima Regina Mônaco Guides (Secretaria de Cultura) e Mônica Nunes (Secretaria de Cultura).

“Cada arquiteto contribuiu com o conhecimento da sua área, para que juntos pudéssemos desenvolver projeto que contemplasse todos os aspectos que envolviam a recuperação do Carlos Gomes”, destacou a arquiteta Fátima Guides.

A arquiteta Mônica Nunes explica que a menção honrosa representa o reconhecimento do CAU-SP ao projeto. “Se pensarmos que é concurso estadual, e que fomos agraciados, podemos considerar que o trabalho cumpriu seu objetivo com destaque. Essa menção honrosa dará visibilidade para o projeto em vários níveis”, disse.

Antes de ocupar o imóvel na Rua Senador Flaquer, o Carlos Gomes foi inaugurado em 21 de setembro de 1912, em um espaço que ficava na Rua Coronel Oliveira Lima, na esquina com a Rua Savino Degni. Já nasceu como uma casa de diversões públicas dedicada a bailes, carnavais, concertos, óperas, revistas musicais, teatro e filmes, e por isso foi considerado o primeiro cine teatro do Grande ABC, dando início ao movimento teatral na região. O novo cinema foi reinaugurado em agosto de 1925, na Rua Senador Flaquer, esquina com a Rua Cesário Mota e fundos para a Rua Gertrudes de Lima.