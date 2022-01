Anitta, Harry Styles e Kanye West entram para o lineup do Coachella 2022

13/01/2022 | 09:11



O Coachella 2022 promete! Na noite da última quarta-feira, dia 12, o festival anunciou o lineup completo, com todas as atrações - com direito a Anitta, Harry Styles, Billie Eilish, Pabllo Vittar e Doja Cat. O evento irá acontecer no Empire Polo Ground, em Indio, na Califórnia. Os shows serão entre os dias 15 e 17, e 22 a 24 de abril.

Segundo informações da Variety, Travis Scott havia sido cotado para participar, mas foi retirado do lineup após seu show no festival Astroworld deixar dez mortos e centenas de feridos em novembro de 2021. Os organizadores chegaram a conversar com o cantor e ofereceram uma taxa pelo cancelamento.

Brasileiras no lineup

Anitta e Pabllo Vittar representarão o Brasil no festival e se apresentarão nos dois sábados, dia 16 e 23. Elas já haviam sido confirmadas para o Coachella 2020, mas o evento precisou ser cancelado devido a pandemia de Covid-19.

Nas redes sociais, a Girl From Rio comemorou o convite:

Estou muito pronta! Vejo vocês no sábado.