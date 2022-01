Secretário de Educação se reúne com diretores de escolas privadas

Da Redação



13/01/2022 | 08:50



Diretores de escolas particulares do Grande ABC se encontraram ontem com o secretário estadual da educação, Rossieli Soares, para discutir o ano letivo de 2022 e aproximar as iniciativa das redes pública e privada. Participaram da reunião os dirigentes de ensino de Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá.

"Mais que uma relação de supervisão, temos que ver que a educação tem que ser para o Estado de São Paulo. Não adianta a privada ir para um caminho e a pública ir para outro", comentou Rossieli.

Durante sua apresentação, Rossieli destacou o impacto que a pandemia trouxe para a educação e o que se espera no ano letivo de 2022 para que os estudantes consigam recuperar o aprendizado, e enfatizou o quantoé fundamentalque as escolas continuem abertas. "Não faz sentido não ter escola aberta, eu, particularmente, acho que precisamos estar ainda mais unidos", declarou.

Foram apresentados, também, projetos da rede estadual como o Centro de Mídias SP, no qual os alunos da rede particular podem ter acesso a algumas funcionalidades da plataforma; o Inova educação, programacriado em 2019 para oferecer novas oportunidades paraestudantes e que será implantado nos anos iniciais (1º ao 5º anos) do ensino fundamental das escolas públicas estaduais a partir de 2022.

Um dos assuntos mais discutidos durante o encontro foi a implementação do novo ensino médio, o secretário apresentou e explicou o quanto o novo currículo é importante para o avanço da educação, a forma que está sendo implementado e tirou algumas dúvidas referentes aos itinerários formativos e da carga horária.

Os dirigentes de ensino do Grande ABC aprovaram esse primeiro encontro. "É a primeira vez, em mais de 30 anos que estou na rede, que eu vejo o secretáriofazer essaunião daeducação, independentemente se é privada ou pública", comentou a dirigente de Santo André Ariane Butrico.