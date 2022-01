Estado recomenda restrição a eventos com aglomeração

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



13/01/2022 | 00:44



A alta no número de pacientes com Covid internados no Estado fez com que o governador João Doria (PSDB) recomendasse ontem aos municípios que limitem a 70% a ocupação em eventos que promovem aglomeração, como shows musicais e festas. Em coletiva, o tucano rechaçou restrições de funcionamento ao comércio neste momento e limitou a 70% o público nos jogos do Campeonato Paulista – leia mais em Esportes. No Grande ABC, Santo André e Rio Grande da Serra informaram que vão seguir a orientação do Estado, enquanto as demais ainda vão discutir o assunto.



De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, entre 29 de dezembro e terça-feira, o número de pacientes internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) subiu 58%, passando de 1.096 a 1.727. Já a alta na enfermaria foi de 99%, de 1.712 para 3.413.

As cidades do Grande ABC também sentem o reflexo da variante ômicron e das festas do fim do ano. De acordo com dados da SP Covid Info Tracker, plataforma gerida por pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista), da USP (Universidade de São Paulo) e do Cemeai (Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria), o número de pacientes com Covid nas UTIs saltou 87,1% entre 1º de janeiro e ontem, passando de 116 para 217. Já na enfermaria o número mais que dobrou,,passando de 101 para 231, alta de 128,7%. No total, são 448 pessoas acamadas, algo que não ocorria no Grande ABC desde 30 de agosto de 2021, quando eram 413 internados.



“O governo do Estado reforça recomendações para evitar a disseminação do coronavírus. Após a constatação de uma alta elevação no número de casos do coronavírus em São Paulo e deliberação dos médicos que compõem o Comitê Científico do Estado de São Paulo, o governo decidiu recomendar que organizadores de eventos públicos, especialmente os musicais e esportivos, reforcem medidas preventivas para evitar a disseminação da Covid”, comentou João Doria.



A Prefeitura de Santo André informou que vai seguir integralmente as orientações do Estado. “A restrição de público em eventos esportivos e culturais foi uma sugestão do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, enviada por meio de ofício ao governo do Estado na terça-feira. Portanto, Santo André seguirá o Plano SP e acatará as medidas da restrição”, explicou a administração chefiada por Paulo Serra (PSDB), que também é o presidente do colegiado de prefeitos.



Rio Grande da Serra divulgou que vai seguir as recomendações do Estado. São Bernardo disse que vai discutir o assunto internamente nos próximos dias e São Caetano aguarda a próxima reunião do Consórcio para anunciar uma decisão. Diadema também vai levar a pauta ao colegiado. Ribeirão Pires disse que “não realiza grandes eventos que seriam viáveis para a limitação de público”. A Prefeitura de Mauá não respondeu até o fechamento desta edição.