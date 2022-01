GCM de São Bernardo prende quadrilha especializada em roubo de carros

Da Redação



12/01/2022 | 16:34



A Guarda Civil Municipal (GCM) de São Bernardo prendeu, na noite de ontem (11/01), quadrilha especializada em roubo de veículos. Três indivíduos, incluindo um menor de idade, foram detidos em flagrante no bairro Demarchi, após promoverem roubos em série na região. Cinco carros foram recuperados durante a ação.

O grupo foi detido por volta das 20h, após uma das vítimas da quadrilha acionar a Guarda Civil Municipal enquanto os agentes da corporação realizavam patrulhamento preventivo na esquina da Rua Miro Vitorazzo com a Rua Ferdinando Demarchi. Ao serem informados sobre o crime cometido e, com a descrição dos indivíduos em mãos, os agentes iniciaram a busca do grupo, localizando dois homens em fuga nas proximidades.

Após breve perseguição, um dos indivíduos foi detido ao entrar com o carro roubado numa rua sem saída. Com apoio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), outro indivíduo, menor de idade, que a princípio conseguiu fugir, foi detido em outro ponto da região. Uma mulher que auxiliava a dupla durante as abordagens foi identificada pela vítima e detida ainda na noite de ontem pela Polícia Militar.

Após capturarem o grupo, guardas municipais localizaram com a quadrilha cinco veículos que haviam sido roubados entre segunda e terça-feira e que estavam abandonados em diferentes pontos da região.

Entre os veículos recuperados está um modelo VW/Taos, avaliado em R$ 190 mil. Foram recuperados também modelos Honda Fit, Honda HR-V, Toyota Corolla, além de seis celulares e R$ 1.882. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de São Bernardo, onde os três indivíduos ficaram à disposição da Justiça.