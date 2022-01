São Bernardo sofre com chuva; região central fica alagada

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



12/01/2022 | 00:17



Chuva de uma hora e 30 minutos causou estragos na região central de São Bernardo ontem. Carros chegaram a ficar parcialmente encobertos na Alameda Glória, entre a Rua Marechal Deodoro e a Avenida Brigadeiro Faria Lima, mas outras regiões da cidade, como a Rua dos Vianas e a Avenida Servidei Demarchi, também registraram pontos de alagamento. De acordo com a Prefeitura, a cidade registrou volume médio de chuva de 52,6 mm (milímetros)– seis vezes mais do que os 8 mm esperados para ontem conforme projeção da Somar Meteorologia.



Por meio de nota, a Prefeitura disse que “conforme a Central Integrada de Monitoramento, foram registrados pontos em que houve demora para o escoamento da água ao sistema de macrodrenagem, como em trecho da Avenida Senador Vergueiro, Rua dos Vianas, Avenida Brigadeiro Faria Lima, Rua Marechal Deodoro com a Avenida Prestes Maia, Corredor ABD com a Avenida 31 de Março, Alameda Glória, Avenida Taboão e na Avenida Servidei Demarchi. O sistema de piscinões e estações elevatórias da cidade está em pleno funcionamento. Não houve registro de ocorrências de maior gravidade ou prejuízos materiais em residências ou comércios”.



DIADEMA

A chuva também trouxe problemas para a UBSs (Unidade Básica de Saúde) Piraporinha, em Diadema. A unidade apresentou diversos pontos de goteiras que foram registrados por usuários.



Em nota, a Prefeitura assumiu o problema e prometeu solução para as próximas semanas. “Existe recurso de R$ 150 mil destinado para a reforma do telhado e troca do forro desta UBS. O conserto já está em tratativa e encontra-se em processo de contratação da empresa que vai executar o serviço. Até o momento, não há registro de perda de equipamentos (no local)”, informou a administração diademense, em nota, sem explicar se houve interrupção do atendimento aos munícipes.