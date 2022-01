Prefeitos da região decidem aumentar capacidade de atendimento para síndromes gripais

Heitor Agrício

Em reunião do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC na manhã desta terça-feira (11), prefeitos e representantes das sete cidades decidiram adotar medidas de combate ao avanço da variante ômicron e das síndromes gripais na região. Um das principais medidas foi aumentar a capacidade de atendimento na saúde pública para pacientes de influenza. As aulas, por enquanto, estão garantidas para retornar no dia 8 de fevereiro.

O presidente do Consórcio, Paulo Serra (PSDB), explicou que no momento os dois principais focos das cidades são aumentar a capacidade de atendimento às síndromes gripais e evitar aglomerações. “O que estamos enfrentando hoje não é igual a 2020, nem 2021 onde tivemos o pico da pandemia. Hoje enfrentamos um aumento significativo de casos que causam um aumento de atendimento laboratorial. Em sua imensa maioria esses casos estão sendo resolvidos dentro de um consultório ou ambulatório e não têm reflexo na demanda por leitos”, disse o tucano, também prefeito de Santo André.

Paulo Serra contou também que, embora não devam ser cancelados, eventos culturais e esportivos na região podem sofres alterações. “Foi pedida uma análise do comitê estadual para concluirmos se haverá limitação do público em eventos esportivos, principalmente a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Campeonato Paulista.” Segundo dados das prefeituras, em dezembro foram registrados 1.758 diagnósticos positivos da coronavírus, contra 2.250 nos primeiros 10 dias do ano.

Os prefeitos também decidiram que farão reuniões semanais, todas as terças-feiras, para analisar os dados da região “A medida está sendo adotada para o Grande ABC passar por essa crise da melhor forma possível, tanto em relação à gripe, quanto à Covid”, afirmou o presidente do Consórcio.