Corinthians revela que Jô, Willian e Renato Augusto estão com a covid-19

10/01/2022 | 14:30



O Corinthians voltou aos trabalhos nesta segunda-feira e também não conseguiu passar ileso do surto de covid-19 que assola o País. Na reapresentação do elenco, todos os jogadores foram submetidos a exames PCR e o meia Willian e o atacante Jô testaram positivo. Eles se juntam ao meia Renato Augusto, diagnosticado com o vírus na semana passada.

"Os atletas estão bem, assintomáticos e com o sistema vacinal completo. Eles serão testados diariamente até o resultado negativo e sendo monitorados pelo departamento médico", afirmou Ana Caroline Côrte e Ramos, médica do clube.

O trio ficará em isolamento e perderá os primeiros trabalhos físicos realizados no Centro de Treinamento Joaquim Grava, iniciados logo após todos os exames médicos desta segunda-feira.

Para evitar aglomeração, os demais jogadores do elenco corintiano foram divididos em dois grupos, A e B. O primeiro realizou as avaliações de fisioterapia, enquanto o segundo foi direcionando ao gramado para testes físicos. Pela tarde há a inversão.

Diferentemente de outras equipes, o Corinthians já tem trabalho com bola planejado para esta terça-feira, também no CT. O time fará sua estreia oficial na temporada no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, contra a Ferroviária, às 21 horas, na Neo Química Arena.