Teaser revela em detalhes o Novo Jeep Renegade

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



10/01/2022 | 13:55



A Jeep lançou hoje (10) o segundo teaser do Novo Jeep Renegade, revelando antecipadamente o carro por completo e mostrando algumas mudanças de design por dentro e por fora. No filme anterior, em que o veículo ainda estava camuflado, o foco foi sua capacidade off-road Trail Rated, além de apresentar o novo motor T270 Turbo Flex para as versões 4×2 e 4×4.

O vídeo de 40 segundos começa retomando o badge “T270 4×4”, reforçando a mensagem de que agora o modelo vem equipado com o novo propulsor em veículos com os dois tipos de tração. Em seguida, começam a aparecer detalhes das novidades, como a nova grade e os novos faróis com DRL (Daytime Running Light) em movimento com função de seta. Também são exibidas imagens do painel com central multimídia de 8,4”, além dos novos volante e quadro de instrumentos Full Digital.

Então são mostrados os bancos com o logotipo da versão Trailhawk, estrela do teaser, com costuras em vermelho e mais algumas imagens externas do veículo do alto e de frente, além do teto solar e capô com adesivo da versão. Entra o selo Trail Rated, que promete fazer o Novo Jeep Renegade se destacar em tração, capacidade de submersão, articulação, manobrabilidade e altura em relação ao solo. Por fim, a parte traseira é apresentada em mais detalhes, com foco nas novas lanternas.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Abaixo, você confere o teaser completo do Novo Jeep Renegade: