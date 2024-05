Obituário - 12 de maio de 2024

SANTO ANDRÉ

Zilmar Mesquita Nunes, 92. Natural de Livramento do Brumado, distrito da cidade de Livramento de Nossa Senhora (BA). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 7. Campo das Oliveiras.

Helena Santarrosa Ogido, 85. Natural de Jumirim (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Nair Ramos Cruz, 80. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Metalúrgica, em Utinga, Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Ivo Francisco, 79. Natural de Três Rios (RJ). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ione Zaparoli, 73. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Ferreira Soares, 73. Natural de Portugal. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Operador de máquina. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Sônia Maria Martins Faria, 67. Natural de Uberlândia (MG). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Carlos Cardoso, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Vagner de Miranda, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Feirante. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antônio Caetano Alves, 58. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josivaldo Cristino dos Santos, 55. Natural de Sertânia (PE). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Carpinteiro. Dia 7. Cemitério Municipal de Batatais (SP).

Alessandro Senna de Oliveira, 46. Natural de Santo André. Residia no Jardim Silvana, em Santo André. Segurança. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcus Vinícius Manoel, 32. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim São Roberto, em São Paulo. Ajudante. Dia 7, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Josefa Briones Gutierrez, 101. Natural da Espanha. Residia na Vila Liviero, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Belarmina Maria Coelho, 100. Natural de Irecê (BA). Residia no Parque Neide, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Jardim da Colina.

Joaquim de Oliveira Falcão, 77. Natural de Barretos (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Inez Masteguin de Oliveira, 90. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 7. Cemitério das Lágrimas.

Luiza Irene Jurgenschellert, 90. Natural de São Caetano. Residia em Chácaras Campo Paulista, em São Paulo. Dia 7. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Irene Perrela, 89. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 7. Crematório Vila Alpina.

DIADEMA

Benedita da Conceição da Silva, 75. Natural de União dos Palmares (AL). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Eliezer Fernandes Rocha, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

Antônia Serisvanda da Silva Pinheiro, 61. Natural de Solonópole (CE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.