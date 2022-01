Santo André inicia hoje vacinação no Shoppinho e no Shopping ABC

Da Redação



A Prefeitura de Santo André irá ampliar os pontos de vacinação contra Covid-19. A partir de hoje as lojas solidárias do Shoppinho Santo André (das 11h às 18h), localizado no Centro, e do Shopping ABC (das 12h às 20h), na Vila Gilda, passarão a realizar a imunização, mediante agendamento. “A vacinação é o que tem feito Santo André referência em cuidar de pessoas e no combate à Covid-19. Por isso, vamos intensificar a aplicação do imunizante para manter nossa gente protegida”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Com a ampliação, Santo André passará a contar com 17 pontos de vacinação, sendo 13 em unidades de saúde, dois nas lojas solidárias, e dois postos de imunização drive-thru, na Craisa e no Carrefour Pedro Américo.

Santo André segue avançando no combate à Covid-19 e liderando a vacinação no Grande ABC. Com mais de 1,3 milhão de doses aplicadas, 100% da população adulta já está com o esquema vacinal completo. Além disso, 100% dos jovens de 12 a 17 anos também já estão imunizados com a primeira dose e 100% dos idosos com mais de 60 anos já receberam a fração de reforço da vacina.

A partir da segunda-feira da semana que vem, os outros dois shoppings centers da cidade (Atrium e Grand Plaza) também se tornarão pontos de aplicação em suas respectivas lojas solidárias.

Até lá, por ora, os locais para aplicação do imunizante são: Craisa (drive-thru); Carrefour (drive-thru); Shoppinho Santo André, Shopping ABC; USF (Unidade Saúde da Família) Dr. Moysés Fucs (Jardim Santo Antônio); USF Centro de Saúde Escola (Capuava); USF Vila Guiomar; US (Unidade de Saúde) Jardim Alvorada; US Cidade São Jorge; USF Vila Luzita; USF Parque Miami; USF Recreio da Borda do Campo; Clínica da Família Cipreste (Jardim Cipreste); Policlínica Paraíso (Bairro Paraíso); USF Jardim Irene; Policlínica Parque das Nações; E USF Jardim Carla.



DOAÇÃO DE ALIMENTOS

As pessoas agendadas para receber a imunização podem levar um quilo de alimento não perecível para doar nos pontos de vacinação drive-thru da cidade e nas lojas solidárias. Essa ação contribuirá com a iniciativa do Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra, que está recebendo doações.

TESTAGEM

A testagem, tanto para Influenza como para Covid-19, será ampliada em Santo André e será feita de acordo com critério dos médicos com base na classificação de risco no paciente.