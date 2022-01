Trecho da BR-040 afetado por transbordo de barragem deve retomar tráfego amanhã

09/01/2022 | 17:41



O trecho da BR-040 atingido pelo transbordamento do Dique Lisa, em Nova Lima (MG), deve retomar o fluxo de veículos em apenas uma pista a partir desta segunda-feira, 10. O comitê estabelecido para definir a retomada do tráfego na região se reuniu na tarde de domingo para definir a estratégia, informou a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Apenas a pista norte será utilizada com fluxo controlado no trecho de cerca de 400 metros, que pode ser afetado em caso de rompimento do dique. Por segurança, ficará proibida a parada de veículos em uma extensão anterior e posterior ao trecho em questão.

A região da barragem será monitorada visualmente e por instrumentos, e qualquer movimentação dos rejeitos será comunicada para que a concessionária da pista interrompa o trânsito. "Testes apontam que o fluxo de material levaria três minutos para atingir a rodovia em caso de colapso, ao passo que o veículo mais lento (caminhão carregado) precisa de pouco mais de um minuto para passar pela zona de risco demarcada", aponta a ANTT em nota.

O comitê é formado também por equipes da Via 040, concessionária da rodovia, da Vallorec, empresa responsável pelo dique, além de Policia Rodoviária Federal (PRF), polícia militar e bombeiros de Minas Gerais. A operação deve iniciar às 6 horas e a expectativa é que o uso das duas pistas seja possível após a diminuição das chuvas e com a estabilidade da barragem.