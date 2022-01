FPF define horários das estreias da A-1, A-2 e A-3

Dérek Bittencourt



07/01/2022 | 08:55



As três principais divisões do Campeonato Paulista terão cinco representantes do Grande ABC em 2022. E os clubes tiveram os detalhamentos da primeira rodada das Séries A-1, A-2 e A-3. Na elite, o Santo André será o primeiro da região a entrar em campo, dia 25, às 19h, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto. Também na Primeira Divisão, Água Santa e São Bernardo FC se enfrentam logo de cara, dia 26, a partir das 15h, no Inamar.

Já na Série A-2, o São Caetano também vai a campo às 15h do dia 26, na longínqua Monte Azul Paulista, onde medirá forças com o Monte Azul. Por fim, na Série A-3, o EC São Bernardo inicia sua jornada diante da recém-promovida Matonense, em Matão, no dia 30, às 10h.

GRANDES

Em razão dos compromissos pelo Mundial de Clubes, a Federação Paulista de Futebol mudou a tabela do Palmeiras e o Verdão vai fazer o jogo de abertura do Estadual no dia 23, a partir das 16h, em visita ao Novorizontino, em Novo Horizonte.

O Corinthians, por sua vez, é outro que joga no dia 25, a partir das 21h, contra a Ferroviária, na Neo Química Arena. O Santos estreia no dia 26, às 19h, contra a Inter de Limeira, no Interior, enquanto o São Paulo joga fora de casa, em Campinas, no dia 27, em confronto com o Guarani.