Felipe Melo é diagnosticado com a covid-19 e deve adiar chegada ao Fluminense

06/01/2022 | 21:10



A reapresentação do Fluminense para a temporada de 2022 ocorre na próxima segunda-feira e o técnico Abel Braga não deve contar com seu futuro líder no primeiro dia de trabalho. O volante Felipe Melo usou suas redes sociais nesta quinta-feira para anunciar que testou positivo, ao lado da mulher, para a covid-19.

"Covid chegou por aqui, e com ela a certeza que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus", postou o volante em suas redes sociais. Ele passará um período de isolamento e deve iniciar os trabalhos no novo clube com alguns dias de atraso.

Felipe Melo explicou que ele e a mulher estão bem, assintomáticos, e só descobriram a contaminação ao ver pessoas com as quais conviveram nos últimos dias testarem positivo. Ele foi fazer o teste e recebeu a confirmação.

"Estamos bem, pessoal. Vimos que pessoas que estiveram conosco testaram positivo e fomos então fazer o exame e testamos positivo. Fiquem atentos. Se não fizéssemos o teste não saberíamos, pois estamos bem."

O vírus também atrapalhou a ideia do clube em anunciar acordo com o argentino Cano, ex-Vasco. O atacante foi obrigado a adiar seu embarque ao Brasil após contrair a covid-19 em seu país. Mesmo assim, o presidente Mário Bittencourt fará coletiva nesta sexta-feira pela manhã para falar sobre reforços e planos para 2022.