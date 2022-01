Um passeio na Baronesa. A estrada que antecedeu a Santos/Jundiaí

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/01/2022 | 05:15



O jornalista Milton Parron apresenta neste sábado mais uma relíquia, a sonorização de um programa que fala da primeira ferrovia brasileira, a Estrada de Ferro Mauá, do

Rio de Janeiro (veja sua crônica).

O programa faz lembrar as deliciosas conversas que tivemos em Mauá, 30 anos atrás, com Carolina Leardini Rimazza, Lidia Colalilo Cecon, Renato Mariani, Alice

Antico, Armando Scilla, Natalina Benedetti...

Em suas lembranças, essa gente querida, que hoje é saudade, contou muitas histórias de trens, da estação de Mauá e da ferrovia que corta a cidade. Assim, sem consultar

anotações, nos lembramos da passagem em que eles falavam da “Baronesa”, que veio à cidade, aqui sendo exposta, em data incerta e não lembrada do passado. A locomotiva “Baronesa”, pioneira, foi uma homenagem a Maria Joaquina, esposa do Barão e Visconde de Mauá.

PIONEIRISMO

Texto: Dayane Priscila

A primeira ferrovia brasileira, a Estrada de Ferro Mauá foi inaugurada em 1854, com a presença da comitiva imperial. Seu primeiro trecho era de 14 quilômetros e meio, com prolongamento para 16 quilômetros. Quem a idealizou foi o empresário brasileiro Irineu Evangelista de Sousa, o Barão e Visconde de Mauá. A EF Mauá venceria a serra e

chegaria a Petrópolis.

A partir de 1962, trechos foram suprimidos, restando uma linha que interliga as estações Piabetá e Vila Inhomirim

Especial do rádio do passado

No programa “Memória” que irá ao ar neste final de semana, os ouvintes mais jovens vão poder avaliar a altíssima qualidade, esmero e respeito como se fazia rádio três quartos de século atrás.

Serão apresentadas duas produções da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, cada uma com meia hora de duração.

A primeira chamava-se Rádio Almanaque e a cada semana

era radiofonizado um episódio marcante da história do Brasil. O escolhido foi ao ar no dia 19 de agosto de 1946 e radiofonizou a inauguração da primeira estrada de ferro do

Brasil e as dificuldades enfrentadas por seu desbravador, o Barão de Mauá.

O segundo programa chamava-se “Atire a Primeira Pedra”, que também radiofonizava fatos da vida real, com temas que tinham muito a ver com o episódio Bíblico em que

Jesus, ao defender uma mulher acusada de adultério, gritou para os fariseus que se preparavam para apedreja-la: “Aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra”. E

a multidão se dissipou. Ambas as produções vão emocionar os ouvintes pelo conteúdo, pelo texto sensível e pelo tratamento de sonoplastia.



EM PAUTA.

Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). O rádio dos anos 40. Produção e apresentação: Milton Parron. Amanhã, domingo, às 7h da manhã, com apresentação inicial

entre a noite de hoje e madrugada de amanhã, e reprise durante a semana.



NAS ONDAS DO RÁDIO

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. Homenagem aos veteranos da Simca/Chrysler. Nesta audição, Jurandir Cardoso. Apresentação: Marquitho Riotto; produção: Cezar Lívio. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1.570).

Memórias Musicais

A Jovem Guarda de volta ao rádio. Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1.570).

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 8 de janeiro de 1972 – edição 1735

SANTO ANDRÉ – José Zanolli é o novo presidente do Clube de Campo ABC.

SÃO BERNARDO – Das 17 lojas inscritas para o concurso de decoração natalina, A Exposição Clipper conquista o primeiro lugar, seguida pela Loja Regina e Prelude Modas.



SÃO CAETANO – Construía-se a subadutora de água da Vila Prosperidade.

MAUÁ – Professor José Valdemir Barbosa, secretário de Educação e Cultura, organizava cursos de natação e atletismo; projetava uma biblioteca pública moderna e promovia a doação de área com 20 mil m2 para construção de uma escola técnica industrial.

EM 8 DE JANEIRO DE...

1557 – O capitão e ouvidor da Capitania de São Paulo, Jorge Ferreira, cobrado em ata a organizar a eleição dos seus governantes. João Ramalho, alcaide-mor da Vila de Santo

André da Borda do Campo, indicado vereador. Toma posse, mesmo protestando. Afinal, era alcaide. Fonte: Efemérides, Estadão Acervo.

1952 – Pelo Campeonato Paulista de Futebol da Segunda Divisão, em 6 de janeiro, em Santo André, Corinthians local 1, Estrela da Saúde 1.

1992 – Manchete do Diário: Collor (presidente da República) ampliará contribuição ao INPS.

SANTOS DO DIA

Severino ou Severiano.

Antonio de Categeró. Ou Santo Antonio o Preto. Sua devoção foi grande no Brasil. Nascido na África, menino ainda, caiu nas mãos dos maometanos. Chega a Sicilia, na

Itália, vendido a um mercador. Franciscano. Morre em 1549, já com fama de santo

HOJE

Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia

Falecimentos



Santo André

Júlia Erdeg Lucila, 98. Natural da Iugoslávia. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Elisa Simon dos Santos, 92. Natural de Guaratinguetá (São Paulo). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Pensionista. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

São Bernardo

Hermelinda Sales Pimenta Salamoni, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

São Caetano

Luiz Visacre, 83. Natural de Pindorama (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Alceu Gazige, 72. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 3. Cemitério das Lágrimas.

Diadema

Luzia Elias Martins, 85. Natural de Mendonça (São Paulo). Residia no Parque Real, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco Batista Neto, 82. Natural de Tabira (Pernambuco). Residia no Jardim Novo Pantanal. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Vitalina Rosa de Jesus Farias, 82. Natural de Itapetinga (Bahia). Residia na Vila Mercedes, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

João Julio Ferreira, 81. Natural de Ubá (Minas Gerais). Residia na Morada do Sol, em Indaiatuba (São Paulo). Dia 23, em Ribeirão Pires. Cemitério Parque dos Indaiás, em

Indaiatura.

Ireneu Minari, 62. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Bertoldo, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.