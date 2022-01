Na cama, Luísa Sonza sensualiza com o bumbum à mostra e Duda Reis reage: Nem sei mais como elogiar

06/01/2022 | 09:10



Luísa Sonza não para! Além de ser uma das cantoras com maior destaque no cenário nacional hoje em dia, a loira sempre inova em suas coreografias, que acabam ganhando a internet. E para comemorar o sucesso de Anaconda, uma de suas canções, Luísa postou um vídeo para lá de ousado no Instagram na noite de quarta-feira, dia 5, mostrando que ela não tem pudores.

Em cima da cama e com uma roupa que deixa seu corpo à mostra, a artista sensualiza e faz caras e bocas para a câmera. Na legenda, ela escreveu apenas:

10 MILHÕES EM ANACONDA #ANACONDAChallenge.

Por conta disso, vários artistas se manifestaram nos comentários do post, dentre eles Duda Reis, que escreveu:

Meu Deus Luisa. Eu nem sei mais como te elogiar, juro.