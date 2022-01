Voltaram? Maiara e Fernando Zor curtem passeio de lancha juntos, diz colunista

04/01/2022 | 09:11



Após término conturbado, com direito até a traição de Fernando Zor, Maiara e o sertanejo foram vistos passeando de lancha com amigos em uma praia em Santa Catarina - as informações são da colunista Fábia Oliveira.

O cantor, que faz dupla com Sorocaba, não escondeu que estava curtindo um passeio em alto mar. Nas redes sociais, ele postou uma série de Stories cantando e mostrando os amigos na embarcação.

Apesar de Maiara não aparecer em nenhuma dessas imagens, a colunista teve acesso a uma foto que a cantora tirou com um dos convidados de Fernando na lancha. Inclusive, o homem estava usando a mesma roupa em que aparece nos vídeos de Zor. Eita!

Vale lembrar que o casal é conhecido por ter uma relação cheia de idas e vindas. O último término aconteceu no Natal de 2021, quando Maiara afirmou ter sido traída por Zor em uma balada no interior do Paraná. O cantor nega.