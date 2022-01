Sistema Anchieta-Imigrantes registra tráfego carregado no primeiro dia útil do ano

Da Redação



04/01/2022 | 08:19



Os motoristas que decidiram retornar do Litoral somente ontem enfrentaram longas filas e tráfego lento na subida da serra pelo Sistema Anchieta-Imigrantes. De acordo com a concessionária Ecovias, a Imigrantes registrava 24 quilômetros de congestionamento por volta das 15h. Uma hora mais tarde foi o ápice de lentidão registrado na Anchieta, com 18 quilômetros. Ainda segundo a empresa que administra as rodovias, 480 mil dos 550 mil carros que desceram em direção à Baixada Santista desde terça-feira da semana passada já haviam retornado para o Planalto.

Ainda de acordo com números da Ecovias, a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (por onde trafegam motoristas oriundos de São Vicente, Praia Grande, Peruíbe, Iguape e cercanias) registrava pontos de congestionamento do km 292 ao km 270 em razão do alto fluxo de veículos em ambos os trechos.

Por fim, a Rodovia Cônego Domenico Rangoni (acessada por turistas que estavam no Litoral Norte, Bertioga e Guarujá) registrava problemas do km 248 ao km 270, também pela grande quantidade de veículos.

ESTADO

Durante a semana do Réveillon, do dia 29 de dezembro a 2 de janeiro, a Artesp (Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo) registrou a circulação de 1,65 milhão de veículos nos três principais sistemas viários concedidos que ligam a Capital ao Interior: Anhanguera-Bandeirantes, Ayrton Senna-Carvalho Pinto e Raposo Tavares-Castello Branco. Na interligação da Capital com o Litoral Norte, a Rodovia dos Tamoios, circularam 170 mil veículos. Outro importante trecho concedido, o Rodoanel Mário Covas (trechos Oeste, Sul e Leste), contabilizou 1,1 milhão de veículos. Diferentemente da Ecovias, a Artesp contabilizou 660 mil carros no Sistema Anchieta-Imigrantes no período.