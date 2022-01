Chafariz do Ipiranguinha tira o sono de usuários ao acumular água e sujeira

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



04/01/2022 | 04:06



Com a chegada do verão, as tempestades ou pancadas de chuva voltaram a fazer parte do dia a dia do morador do Grande ABC. Além de se preocupar sobre qual roupa vestir antes de sair de casa e se deve ou não levar o guarda-chuva, os frequentadores do Parque Antônio Flaquer, popularmente conhecido como Ipiranguinha, ainda precisam lembrar de acrescentar um repelente na bolsa. Isso porque, desde a chuva de terça-feira da semana passada – situação agravada com o temporal de ontem –, o tradicional chafariz do espaço de lazer, que está desativado há anos, acumula camada de água parada, fato que redobra a preocupação dos usuários com relação ao mosquito da dengue, zika e chikungunya, além dos pernilongos, como denunciou o comerciante Edson Garcia, 58 anos.

Ele, acompanhado da filha – que está gestante – e da neta, de 4 anos, foi ao parque na noite de domingo e se deparou não só com o acúmulo de água na fonte – que está com faixas ao redor, impedindo o acesso – como se viu em meio aos insetos, que não pouparam as partes descobertas do corpo do trio.

“Fui caminhar no parque Ipiranguinha no domingo e percebi que a área da fonte estava fechada e havia muita água parada lá. Em 30 minutos de caminhada percebemos muitos pernilongos e aquela água cheia de sujeira e bichos. Essa fonte deveria ser reativada ou virar um espaço útil. Do jeito que está fica perigoso atrair insetos e virar um criadouro de dengue”, criticou o comerciante.

Em nota, a Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, se comrpometeu a realizar a limpeza da fonte do Parque Antônio Flaquer hoje. Além disso, a administração andreense tem outros planos para o local. “Logo após a limpeza, está programada uma vistoria para verificar as condições do local e as obras necessárias para recuperação. A previsão é que a fonte seja completamente reformada ainda no primeiro semestre deste ano”, explicou.

Sobre os frequentes problemas relativos às enchentes nas ruas laterais (o alagamento, inclusive, se estende ao próprio parque, fato que se repetiu ontem), “a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos informa que a região do parque é atendida por rede regular de drenagem que recebe manutenção periódica como em toda a cidade”.