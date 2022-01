Príncipe Harry e Meghan Markle matriculam filho em creche com alfabetização emocional e cuidados com meio ambiente

03/01/2022 | 10:10



Parece que foi ontem que vimos o nascimento de Archie, filho mais velho de Meghan Markle e Príncipe Harry! Mas o pequeno cresceu, e com três anos de idade foi matriculado pelos pais em uma creche super alternativa em Montecito, na Califórnia.

Segundo informações do jornal Daily Mirror, a escola conta com uma quantidade de alunos reduzida e visa ensiná-los temas importantes, como: alfabetização emocional, cuidados com o meio ambiente, mindfulness, além das tradicionais aulas de teatro, música e espanhol.

Segundo uma fonte ouvida pelo jornal, pais e crianças da escola não fizeram grande estardalhaço com a chegada dos Sussex e os tratam como qualquer família normal.

Harry costuma levar Archie e levá-lo no colo, e parece um bom pai. Todos os pais foram relaxados em receber Harry e Meghan, sem fazer barulho. E para as outras crianças, Archie é apenas um deles. Eles não sabem que seus pais são da realeza e provavelmente não se importariam - a menos que Meghan fosse uma princesa da Disney.

Além de Archie, Meghan e Harry também são pais de Lilibet Diana - de quase sete meses de vida.