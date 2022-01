Taxas de juros se ajustam em alta após queda da sessão anterior

03/01/2022 | 10:03



As juros futuros passam por uma correção na manhã desta segunda-feira, 3, exibindo alta, especialmente no miolo da curva, após terem caído na sessão anterior, na quinta-feira (30). Segundo traders, não há um driver para os negócios e a liquidez está bem fraca.

A desaceleração do IPC-S de dezembro ficou em segundo plano. O índice subiu 0,57% em dezembro, de 1,08% em novembro, abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,62%. A taxa em 12 meses também foi menor do que a mediana do mercado, de 9,39%, com projeções entre 9,31% e 9,63%.

Às 9h51 desta segunda, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 10,64%, de 10,61% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 subia para 10,70%, de 10,60%, e o para janeiro de 2023 subia para 11,87%, de 11,81% no ajuste de quinta-feira.