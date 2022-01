Luana Piovani solta alfinetada em Pedro Scooby

03/01/2022 | 09:11



O Big Brother Brasil 22 está quase começando e estão sendo divulgadas diversas possíveis listas, mas lembrando que nenhum famoso ainda foi confirmado plenamente pela Rede Globo, então tudo não se passa apenas de suposições e chutes.

Entre tantos nomes que estão sendo falados, o de Pedro Scooby está entre eles e Luana Piovani que adora sempre que tem oportunidade de dar uma alfinetada no ex-marido, apareceu em suas redes sociais para falar sobre isso.

A atriz abriu uma caixinha de perguntas em sua redes social e os fãs ficaram curiosos com a possível ida de Pedro para a casa mais vigiada do Brasil de como que ficaria a situação dele com os filhos do ex-casal.

O que acha do Scooby no BBB? Vai deixar os sacis [filhos] com a Cíntia [atual esposa do surfista] enquanto ele estiver no programa?, questionou o seguidor.

Luana que é super sincera, nem demorou muito para aparecer e falar sobre o assunto, e claro, não perdeu a oportunidade de alfinetar o pai de seus filhos.

Tomara, né!? Ela certamente é mais responsável que ele. Já disse para não se preocuparem com os nosso filhos.

Eita! Será que o surfista vai cair mesmo de cabeça no confinamento?