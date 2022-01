Maiara passa a manhã em um hospital

03/01/2022 | 09:10



Não tá fácil para ninguém. Foi durante a madrugada do último domingo, dia 2, que segundo o colunista Léo Dias, do Metrópoles, um fã acabou vendo que Maiara, que faz dupla com Maraisa, acabou sendo atendida por ele em um hospital.

De acordo com o jornalista que teve acesso a pessoas mais próximas da cantora, ela teria chegado as sete horas da manhã no hospital para realizar alguns exames de rotina que ela tem costume de fazer no começo do ano.

Além disso, Maiara também acabou realizando os testes de gripe e covid - visto que o Brasil está enfrentando uma pandemia e uma epidemia de gripe. Logo após isso tudo, a sertaneja ainda deu uma olhada nos pulmoões para ver se estava tudo certo também.

O fã que atendeu Maiara tinha soltado um tweet falando sobre o assunto que ela estaria em um hospital e isso, claro, acabou assustando os outros fãs, mas que agora está tudo bem e ela já deixou o local e segue a vida normalmente.