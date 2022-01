Adutora se rompe e causa prejuízos em Santo André

Dérek Bittencourt



03/01/2022 | 00:01



Os dois primeiros dias do ano foram de susto e prejuízo para moradores da Rua Alemanha, na Vila Camilópolis, em Santo André. Isso porque uma adutora da Sabesp se rompeu na altura do número 1.500, por volta das 22h30 de sábado, causando susto, aflição e prejuízo a moradores da via. Com a força da água, uma cratera se abriu de um lado a outro da rua. Funcionários da companhia de água e esgoto passaram todo o dia de ontem trabalhando para reparo da tubulação. Por volta das 22h25, a Sabesp informou que "concluiu o reparo" e que "o abastecimento está em fase de recuperação gradual".

Como a Rua Alemanha é um aclive, os moradores das casas abaixo do local do rompimento tiveram as casas invadidas pela água, que desceu com força. As residências com garagens abaixo do nível da rua foram muito atingidas e, consequentemente, pessoas perderam carros, motos e outros tipos de brens.

O empresário Sérgio Bueno, 53 anos, morador da Rua Alemanha há 11 anos, começou a ouvir barulho de água por volta das 22h30, mas pensou que fosse chuva. Quando olhou pela janela, viu a enxurrada que, em questão de minutos, tomou conta da garagem e deixou seus dois carros submersos. “Foi muito rápido. Era muita água. Os carros foram para o brejo. Sentimento de impotência logo no primeiro dia do ano”, lamentou ele. “Pessoal da Sabesp veio, limpou toda a garagem, levou coisas que foram perdidas e disseram que vão ressarcir os carros. Acho que fui o mais afetado aqui da rua.”

A vendedora Letícia Mendes, 17, disse que estava dormindo quando foi acordada por policiais, que avisaram sobre a água entrando na garagem da casa, onde também funciona uma distribuidora de doces e vinhos. “A gente estava dormindo, acordou com a viatura e quando foi ver estava tudo alagado. Tivemos prejuízo de aproximadamente R$ 40 mil em mercadoria. Estragou tudo”, contou ela, que relatou ainda a perda de um carro e duas motocicletas. “(Pessoas da Sabesp) Falaram que virão amanhã (hoje) fazer orçamento”, disse Letícia.

A cratera se abriu bem em frente à residência da dona de casa Maria Celia dos Santos Ribeiro, 57. Ela recordou os momentos de tensão. “Estava em casa, sozinha, e comecei a escutar barulho forte de água. Pensei que tinha começado a chover. Quando cheguei na janela e olhei, a rua estava um rio. Durou um tempão a água jorrando. Percebi que o asfalto estava mais alto do que a calçada, pensei que também iria estourar. Mas como teve vazão, não aconteceu. O rio atingiu as casas da parte mais baixa. Quem estava em casa ficou preso. Dava medo de sair”, lembrou ela. “No meu quintal entrou um metro de água e lama”, emendou a moradora, que não conseguia entrar ou sair com o carro da garagem em razão de máquina estacionada para reparo da adutora.

Nenhum dos moradores relatou falta de água em razão do problema. Em nota, a Sabesp afirmou que “está dando o suporte necessário aos moradores afetados e orienta à população desta região o uso consciente da água armazenada nas caixas residenciais durante a execução do conserto.” A companhia, no entanto, não soube informar quantas pessoas são atendidas pela adutora.