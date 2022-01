Marcus Majella compartilha fotos da perda de peso e agradece Paulo Gustavo por tê-lo incentivado a buscar mudança

02/01/2022 | 17:11



Marcus Majella, de 42 anos de idade, compartilhou com os fãs no Instagram uma retrospectiva pessoal de 2021 com fotos mostrando o antes e depois de mudar seus hábitos alimentares. Ao longo do último ano, o comediante resolveu adotar uma mudança radical na vida e conta que perdeu 30 quilos através de muito esforço e dedicação. Na legenda da postagem, explicou que o principal motivo para o emagrecimento foi preocupações com a saúde.

A retrospectiva da gata (30kg) Quando posto algo vejo sempre o comentário: passa a receita para a gente. Então, não existe milagre. Eu busquei ajuda médica, porque minhas taxas estavam muito alteradas. O foco, no meu caso, foi a saúde. Precisei mudar muitos hábitos para que minhas taxas voltassem ao normal (e voltaram). Consequentemente veio o emagrecimento, ao longo de 1 ano. E confesso que fiquei muito feliz, pois melhorou minha autoestima e ganhei qualidade de vida. Mas o tratamento continua firme em 2022.

Para encerrar, o ator agradece o grande amigo Paulo Gustavo, apelidado de PG, pelo incentivo a buscar a mudança e por tê-lo apresentado à médica endocrinologista que cuida do caso e o permite emagrecer de maneira saudável.

Isabela Bussade , ainda bem que PG nos apresentou. Ele me pediu por quase um ano que eu a procurasse. Ele estava preocupado comigo. Ficou no meu pé! E não desistiu enquanto eu não marcasse uma consulta. Obrigado, PG. Obrigado, Dra. Isabela Bussade e a nutri Carla Mourilhe que me ajudam tanto. (Esse post não é uma Publi, é apenas um post de gratidão, amor e superação mesmo) Que 2022 seja um ano de saúde para nós todos.