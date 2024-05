Neymar Jr. e Luana Piovani trocam farpas na web: Abriram a porta do hospício

Foi aqui que pediram uma torta de climão? Na última quinta-feira, dia 30, Neymar Jr. e Luana Piovani protagonizaram uma baita treta na internet após o jogador se incomodar com a apresentadora dizendo que ele é uma péssima influência como ídolo.

Tudo começou quando Piovani desabafou:

Meu sonho é que meus filhos esqueçam Neymar. Imagina se isso é ídolo?

Horas depois, o atleta usou suas redes sociais para rebater a fala de Luana:

Rapaziada, acho que abriram a porta do hospício aí e soltaram uma louca que não solta meu nome da boca, hein? Quem trabalha no hospício em que ela estava, por favor, vai atrás dela. Está complicado. Acho que ela está querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira meu nome da boca. Incrível, pô. Quer ser famosa, filha? Seu tempo já foi, já, p***a. Era uma ótima atriz, não tem nada para falar de você, mas agora tem que enfiar um sapato na tua boca com essa falação de merda. Outra coisa, quer falar do meu caráter: nem me conhece, não sabe de onde eu vim, não sabe o que eu passei, não sabe do meu dia a dia, sabe de nada, e quer falar dos meus filhos. Estou te entendendo. Nunca falei nada, sempre tratei eles muito bem, por sinal me adoram. Agora... você não pode falar da minha criação, né? Das minhas crias, isso você não pode falar, não. Se você quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo, sem problema nenhum. Pergunta para elas se sou mau pai. Toma vergonha na tua cara, tem mais de 50 anos e quer vir lacrar na internet?

E claro, Luana não se calou. Na manhã desta sexta-feira, dia 31, a apresentadora se pronunciou:

Sei que estão todos esperando a gostosa aqui responder o sem vocabulário e limítrofe, mas contra fatos não há argumentos. Vou seguir chique daqui, criando meus filhos, fazendo meu esporte e criando meu stand up (olha que assunto bom para virar piada no stand up!).