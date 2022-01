Mesmo após morte da atriz, especial Betty White: 100 anos jovem - Uma Celebração de Aniversário irá ao ar

02/01/2022 | 16:11



Betty White morreu aos 99 anos de idade na última sexta-feira, dia 31. No dia 17 de janeiro, a atriz completaria 100 anos de idade. Por celebrar seu centésimo aniversário, um documentário, intitulado de Betty White: 100 anos jovem - Uma Celebração de Aniversário, foi produzido. Ele conta a história da mulher que foi pioneira na televisão.

Mesmo com a morte de Betty, os produtores Steve Boettcher e Mike Trinklein confirmaram que a exibição do especial acontecerá no dia do aniversário da Golden Girl, dia 17:

- Continuaremos com nossos planos de exibir o filme em 17 de janeiro, na esperança de que nosso filme forneça um meio para que todos que a amam celebrem sua vida - e vivenciem o que a tornou um tesouro nacional.

Dias antes da tragédia, o ícone de Hollywood também havia sido entrevistado pela última vez pela revista People e compartilhou em seu feed do Instagram a capa do periódico. Na legenda, ela disse:

Meu 100º aniversário? Não acredito que está chegando, e a People Magazine está comemorando comigo!

A estrela mundial ficou muito conhecida por seus programas de televisão e seus diversos papéis.