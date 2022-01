Isaac é o primeiro bebê de 2022

Arthur Gandini

Do Diário do Grande ABC



01/01/2022 | 20:31



De acordo com as informações compartilhadas pelas prefeituras da região, o primeiro bebê a nascer na região em 2022 foi Isaac, com 3,845 quilos e 51 centímetros. O parto foi realizado no Hospital Municipal Universitário de São Bernardo, à 0h35. Isaac e a mãe, a pedagoga Jéssica Tavares, 27 anos, seguiam internados até o fechamento desta edição. O parto foi por meio de cesárea. A mãe começou a sofrer contrações no último dia do ano e seguiu para o hospital por volta das 20h30. Não deu tempo de eles celebrarem a ceia de Réveillon.

O pai, Josué Fernandes da Silva, 31, que trabalha como autônomo, conta que foi fácil para a família escolher o nome. A inspiração foi religiosa, com base em profeta cristão. Eles já têm outro filho, chamado Emanoel. “É uma bênção de Deus (o nascimento). Você fica esperando um monte de coisa, tem gente querendo festa, farra (na virada do ano), a gente tem um filho para celebrar”, afirma.

Esperançoso, ele torce para que este ano seja melhor do que o anterior. “Espero que não venha outra pandemia. (A crise sanitária) Pegou muito as pessoas necessitadas. Foi muito difícil.”

Já a pequena Maya também está entre os primeiros bebês nascidos na região neste ano que se inicia. O parto ocorreu no Hospital da Mulher, em Santo André, às 2h22. Nasceu com 3,46 quilos e 48,5 centrímetros.

A dona de casa e mãe da criança, Tamires Damasceno, 25, esperou por 39 semanas e três dias para ter a sua segunda filha. Ela já é mãe da Malu, hoje com 2 anos. Passou o último dia de 2021 em repouso com as dores das contrações. Sabia da possibilidade de passar a virada do ano no hospital, mas não esperava por isso. “Foi uma grande surpresa. Agora tenho mais segurança, não tenho mais aquele receio”, comenta, sobre cuidar da filha recém-nascida em comparação à època que passou pela primeira vez pelo desafio da maternidade.

Tamires chegou ao hospital no último dia de 2021 por volta das 22h, após as contrações aumentarem. Foi levada pelo marido, o auxiliar de serviços gerais David Messias, 23 anos. O pré-natal havia sido feito na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque João Ramalho.

Messias conta que o nome de Maya foi escolhido entre opções dadas pela mulher, que também cogitou Maitê. Eles estavam indecisos para fazer a escolha, que recebeu a aprovação da filha mais velha. O auxiliar de serviços gerais está feliz com a nova filha e de ver a sua família crescer. Perdeu um primo para a Covid-19 no ano passado. Torce para que o primeiro ano de vida de Maya seja melhor do que 2021. “Não foi fácil, as pessoas tiveram muitas perdas, sofreram com desemprego e falta de renda”, lembra.

Maya nasceu de parto normal. No caso de Malu, Tamires passou por uma cirurgia cesariana. A mãe afirma que seguiu a orientação médica nos dois casos. Em 2021, a rede municipal de saúde de Santo André, conforme a Prefeitura, realizou 2.169 partos normais e 1.423 cesáreas.

NOVAS VIDAS

A Prefeitura de São Caetano, por sua vez, informou apenas que registrou um nascimento, ontem pela manhã, na rede municipal de saúde. O bebê deve ser encaminhado para adoção. Outras prefeituras da região não compartilharam informações sobre os primeiros nascimentos do ano.

Segundo o Portal de Transparência do Registro Civil, houve um total de 27.406 nascimentos no Grande ABC em 2021, o que significa uma queda de 6,8% em relação ao ano anterior. Em 2021, São Bernardo liderou o ranking, com 10.382 registros de nascimentos. As próximas cidades da lista são Santo André, com 6.738 registros; Mauá, com 3.685; Diadema, com 3.256; São Caetano, com 1.821; Ribeirão Pires, com 1.113; e Rio Grande da Serra, com 411 nascimentos.

No ano passado, o Estado de São Paulo registrou 532.103 crianças. Já o País, segundo o portal, teve um total de 2,6 milhões de nascimentos.