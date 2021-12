Descida para o Litoral continua com tráfego intenso na Imigrantes e Anchieta

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



31/12/2021 | 09:31



A descida para o Litoral paulista continua com tráfego congestionado na manhã desta sexta-feira (31). Desde ontem, são registrados pontos de lentidão nas principais rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), por conta do excesso de veículos nas pistas. Somente na última hora, desceram mais de 6,4 mil veículos em direção à Baixada Santista e subiram mais de 1,4 mil.

Segundo boletim da Ecovias, responsável pela operação do SAI, a Rodovia dos Imigrantes, sentido Litoral, está com trânsito do km 23 ao km 43, e tráfego intenso do km 48 ao km 56.

Os motoristas também encontram pontos de lentidão na Rodovia Anchieta, também no sentido Baixada, do km 25 ao km 31. Há registro de congestionamento na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, do km 285 ao km 292, também pelo ao alto fluxo de veículos.

O tráfego flui normalmente nas demais trechos de concessão Ecovias. O tempo está parcialmente encoberto e com garoa em alguns pontos, onde a visibilidade está um pouco prejudicada.

O SAI está em Operação Descida 7X3. A descida em direção ao Litoral é realizada pelas pistas norte e sul da Rodovia Anchieta, além da pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida é feita somente pela pista norte da Imigrantes.

Feriado de Ano Novo

Desde de terça-feira (28), quando a Ecovias iniciou a contagem, mais de 372 mil veículos desceram o trecho de Serra em direção ao Litoral. No sentido Capital, a concessionária registrou a passagem de 168 mil veículos.