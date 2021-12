Viih Tube admite que já teve um caso com ex-BBB Arthur Picoli

30/12/2021 | 13:11



Pode jogar água que a Viih Tube está passando o rodo! Logo depois de trocar beijos com Lipe Ribeiro e, segundo ela, ficar com 46 pessoas na Farofa da Gkay, a influenciadora digital admitiu que já teve um caso com o ex-BBB Arthur Picoli - de Conduru.

A revelação foi feita enquanto os dois estava curtindo as festas de fim de ano em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. Viih estava conversando com Arhur quando Alvxaro se aproximou e perguntou:

- Viih Tube, você já pegou o Arthur?

A ex-BBB respondeu fazendo que sim com a cabeça e o influenciador continuou:

- Já? Eu também não deixaria passar. Está gostoso. Será que rola mais uma vez?

- Não!, gritou a loira.

Vale lembrar que, durante a última edição do reality show, Picoli teve um affair conturbado com Carla Diaz. Já Viih garantia que os dois eram apenas amigos dentro da casa mais vigiada do Brasil - chegando até a chamá-lo de pai.