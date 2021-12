Thales Bretas compartilha foto combinando look com os filhos

30/12/2021 | 10:11



Thales Bretas atualizou as suas redes sociais na última quarta-feira, dia 29, com algumas fotos ao lado de seus filhos com Paulo Gustavo, Gael e Romeu. O dermatologista postou uma foto segurando as crianças no colo e na frente do espelho.

Mas não era somente isso! O trio apareceu vestindo um conjuntinho com a mesma estampa e entre as fotos, Thales aparece dando um beijinho em cada um e com isso, ele conseguiu estourar o fofurômetro da internet.

Já escolhi minha roupa e minhas companhias pra virada do ano! Locação: cama!

Infelizmente, esse vai ser a primeira virada de ano que Thales e os garotinhos vão passar sem Paulo Gustavo que acabou morrendo em maio vítima de complicações da Covid-19.