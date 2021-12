Esposa de Maurílio e Murilo Huff lamentam morte do cantor

30/12/2021 | 10:10



O cantor Maurílio, da dupla com Luiza, morreu na última quarta-feira, dia 29, em decorrência de tromboembolismo pulmonar. O artista estava internado desde o dia 15 de dezembro após ter passado mal enquanto gravava uma participação no DVD de Zé Felipe e Miguel. Luana Ramos, a esposa dele, apareceu nas redes sociais para homenagear o amado.

Descansa meu amor, descansa.. Obrigada por tudo, obrigada por tanto!, postou no Instagram, junto de um vídeo fazendo carinho em sua cabeça.

Nos Stories, ela repostou uma imagem antiga ao lado do sertanejo e afirmou na legenda:

Vou te amar para sempre.

Murilo Huff também escreveu algumas palavras de carinho para Maurílio.

Descanse em paz mano! Sempre lembraremos de você com alegria, pois era isso que você era!, disse. Em meio ao caos, que não questionemos os plano de Deus. Que tenhamos resiliência e sabedoria para lidar com a dor. Que tenhamos força para seguir, completou.

O perfil oficial da dupla Maurílio e Luiza fez ainda um comunicado oficial a respeito da morte do artista e lamentou o ocorrido:

É com profundo pesar que informamos a partida do nosso Maurílio Delmont Ribeiro, esposo, filho, artista e, principalmente, ser humano da maior dignidade, que nos deixa precocemente nesta data (29/12 às 16h30) de luto para toda a sua família e legião de fãs.Só temos a agradecer a Deus pelos 28 anos que compartilhamos com alguém que tanto nos inspirou e ensinou, amando e sendo muito amado por tanta gente, na certeza de que sua história continuará a nos guiar neste plano.