Brunão sofre com alagamento, mas Ramalhão não tem prejuízo

Dérek Bittencourt



29/12/2021 | 00:01



O temporal que provocou estragos pelo Grande ABC ontem, sobretudo em Santo André, trouxe um velho problema para o recém-reinaugurado Estádio Bruno Daniel: as partes inferiores da praça esportiva, onde funcionavam os antigos vestiários, academia e cozinha, foram totalmente tomadas pela água do Córrego Guarará, que passa bem ao lado do Brunão – na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo – e, historicamente, já causou muitos estragos. Ontem, porém, não houve perda material tanto por parte dos administradores quanto do Ramalhão, que havia treinado pela manhã e utiliza a estrutura que fica ao nível da rua.

“Teve bastante chuva, a parte de baixo inundou, mas está tudo desativado por lá. Durante o período em que o hospital de campanha ficou montado, teve um pessoal em situação de vulnerabilidade alojado naquela parte, mas hoje não tem mais nada nem ninguém”, explicou o diretor de futebol do Santo André, Juraci Catarino. “O vestiário usamos o da parte de cima, academia montamos do lado do vestiário. Então não tivemos prejuízo”, continuou o dirigente.

Hoje, os jogadores do Santo André deverão realizar atividade no gramado, este que teve o primeiro grande teste ao novo sistema de drenagem. “Por sorte a comissão técnica não agendou treino para hoje (ontem) à tarde. Mas tem programado treino amanhã (hoje) de manhã e acho que não vai ter problema, porque os vestiários que estamos usando não tiveram danos”, ressaltou Juraci.

Em verões passados, antes das recentes reformas na praça esportiva andreense, o Santo André teve grandes perdas e, inclusive, chegou a ter jogo paralisado em razão de alagamentos no Bruno Daniel e arredores. Profissionais e ex-funcionários sequer se recordam de todo o material que já foi para o lixo, desde equipamentos da área administrativa e aparelhos de ginástica, até alimentos do antigo refeitório.

Depois de 20 meses fechado, primeiramente para receber o hospital de campanha e, depois, para ter o campo e outras áreas reformados, o Estádio Bruno Daniel receberá o primeiro jogo oficial em 30 de janeiro, data na qual o Santo André enfrenta o Corinthians, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Em 2023, inclusive, a praça andreense – segundo o prefeito Paulo Serra (PSDB) – será sede da Copinha.