Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Troca de tiros

Motorista de aplicativo é morto em tentativa de assalto em São Bernardo

Policial presenciou ação de criminosos armados abordando os ocupantes do carro

Leticia Generali
 Especial para o Diário
03/09/2025 | 12:17
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução


 Um motorista de aplicativo, de 37 anos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (3), durante uma tentativa de assalto na rua Continental, em São Bernardo.

De acordo com o BO (boletim de ocorrência), um policial militar seguia para o trabalho quando presenciou três criminosos armados abordando os indivíduos dentro de um veículo. Houve troca de tiros, mas os assaltantes conseguiram fugir.

O motorista acabou atingido e não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado no 1° DP de São Bernardo, que investiga a situação.

