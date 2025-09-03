Motorista de aplicativo é morto em tentativa de assalto em São Bernardo

Um motorista de aplicativo, de 37 anos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (3), durante uma tentativa de assalto na rua Continental, em São Bernardo.

De acordo com o BO (boletim de ocorrência), um policial militar seguia para o trabalho quando presenciou três criminosos armados abordando os indivíduos dentro de um veículo. Houve troca de tiros, mas os assaltantes conseguiram fugir.

O motorista acabou atingido e não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado no 1° DP de São Bernardo, que investiga a situação.

LEIA TAMBÉM:

Polícia Civil prende cinco em operação contra estelionato em Santo André