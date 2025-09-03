Polícia Civil prende cinco em operação contra estelionato em Santo André

A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (2), a Operação Hermes, que desmantelou um grupo criminoso suspeito de aplicar golpes de estelionato e lavagem de dinheiro em clientes de empresas de turismo. A ação foi realizada pela Delegacia de Combate a Fraudes (Difraudes/Corf, de Brasília, com apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais) de Santo André e da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes).





Segundo a polícia, os criminosos entravam em contato com antigos clientes de empresas de turismo e exigiam o pagamento de taxas para supostos reembolsos de viagens não realizadas. Em dois anos, o grupo teria faturado cerca de R$ 18 milhões, incluindo um caso em que uma única vítima, no Distrito Federal, perdeu R$ 1,8 milhão.





Durante a operação, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e sete de prisão. Foram recolhidos aparelhos celulares, documentos e um veículo de interesse da investigação. Em Santo André, cinco pessoas foram presas e responderão pelos crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

