Kéfera exagera no bronzeamento artificial e é zoada por Caio Castro: Já foram humilhadas por estarem laranjas?

28/12/2021 | 11:11



Gente como a gente, Kéfera pesou a mão no bronzeamento artificial e acabou sendo zoada pelos coleguinhas! Acontece que o tal amigo é ninguém menos que Caio Castro. Nas redes sociais, a influenciadora mostrou o perrengue logo antes de viajar com o ator e outros colegas, como MC Mirella, Stefani Bays, Gabi Lopes e Jade Picon.

A turma irá passar o réveillon na Bahia e compartilhou o clique dentro de um jatinho, no entanto, Caio aproveitou para fazer uma brincadeira com a youtuber, e escreveu:

Melhor que gastar gasolina do jato, é a sua amiga oferecer o dela por conta, e pagar bronzeamento para... Ah, não, foi só para ela. Ficou massa, valeu pela gentileza, Kéfera.

Já foram humilhadas por estarem laranjas hoje?, brincou a moça.

Estou desesperada. Estou só o: Socorro Deus. Gente, olha a minha situação. Está cada vez pior. Sério, eu podia estar laranja em qualquer momento do ano, menos na frente do Caio Castro. Não foi um momento ideal. Fecha a porta do quarto e não deixa ele me ver assim, pelo amor de Deus. Me ajuda, Gabi, passa esfoliante na minha cara. Esse é o ki-ki-ki do Ano Novo. Está todo mundo bonito e eu estou laranja. Vocês vão ver, vai dar certo. Estou passando água oxigenada na cara. Meu Deus do céu, Gabi, eu tinha todas as oportunidades do mundo de acontecer isso. Você tem noção? Bom, a gente está solteira e, pelo visto, vou continuar, né? Porque quem vai pegar a cenourinha aqui?, explicou nos Stories.