Jovem de Santo André morre afogado no Guarujá

Heitor Agricio

Especial para o Diário



28/12/2021 | 00:01



Um jovem de 22 anos, morador de Santo André, morreu afogado domingo na Praia das Pitangueiras, no Guarujá. Ele foi resgatado, recebeu os primeiros socorros ainda na areia e foi encaminhado para o Hospital Santo Amaro, mas não resistiu.

De acordo com informações, ele estava no Litoral a turismo junto com um primo – ele iria para o local duas vezes por ano. Por volta das 14h do domingo, o jovem, que não sabia nadar, entrou no mar e foi puxado pela correnteza. Foi solicitado o resgate e o helicóptero Águia, da Polícia Militar, retirou o homem da água. No hospital, o jovem foi reanimado, mas, após dois minutos, ele teve nova parada cardiorrespiratória e morreu.

OUTRO CASO

Um jogador de futebol de Osasco foi encontrado morto no mar de Praia Grande depois de ter ficado mais de 30 horas desaparecido. Anderson Lourenço, 23, viajava com a família, em Mongaguá, quando desapareceu na madrugada de sexta-feira. A família suspeita que ele tenha caminhado por cerca de dez quilômetros até entrar no mar e se afogar.

O corpo dele foi retirado pelo Grupamento de Bombeiros Marítimos e encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) da cidade. Anderson era casado e deixa um filho, que completou 11 meses no sábado.