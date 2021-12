Governo prevê trechos do BRT entregues em 2022

Dérek Bittencourt



O BRT-ABC (sistema de ônibus de alta velocidade, na sigla em inglês) deverá estar em pleno funcionamento até 2023. Ao menos foi o que garantiu o governador em execício do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), durante evento que marcou o início das obras do Piscinão Jaboticabal (leia mais na página 3 de Política), ontem pela manhã. Segundo ele, o projeto está em andamento e ainda em 2022 serão realizadas “entregas parciais”, enquanto a finalização da implementação do modal ficará para o ano seguinte.

A ideia é a de que estes veículos facilitem o deslocamento principalmente entre Santo André, São Bernardo e São Caetano e a Capital – o Grande ABC, inclusive, deverá abrigar 18 das 23 paradas do BRT no percurso entre as proximidades do Paço são-bernardense até os terminais Sacomã e Tamanduateí do Metrô.

“O BRT-ABC já teve as licenças ambientais demandadas para a Cetesb. Já há grupo técnico da Cetesb a fazer este licenciamento nas próximas semanas, para que se iniciem as obras pela concessionária do BRT-ABC. Nossa expectativa é que o modal em 2022 seja uma realidade. Nós teremos entregas parciais do BRT em 2022 e a sua conclusão em 2023. Essa obra vai, sem dúvida nenhuma, melhorar a mobilidade do Grande ABC. Vai diminuir o tempo das pessoas no transporte coletivo. É um BRT extremamente moderno, onde todo o sistema semafórico permitirá que ele não tenha parada e teremos estações de embarque e desembarque com cobrança fora do BRT, para que a gente tenha um atendimento à população de muita qualidade”, pontuou.

Em julho, o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) liberou o acordo entre o governo do Estado e a Metra para construção do BRT-ABC, que envolve ainda extensão contratual para exploração do Corredor ABD de trólebus e a gerência das linhas intermunicipais da Área 5 da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

EM SÃO BERNARDO

Na última sessão da Câmara de São Bernardo foi aprovado projeto de lei que autoriza a concessão de direito de uso de algumas vias à EMTU para implementação do BRT.

Serão duas faixas da Avenida Aldino Pinotti, entre a Rua Takeo Ino e a Avenida Lauro Gomes; duas faixas da Avenida Lauro Gomes, da Avenida Aldino Pinotti até Avenida Winston Churchill; uma faixa da Avenida Lauro Gomes, entre a Avenida Winston Churchill e a Estrada das Lágrimas; citando ainda duas faixas da Guido Aliberti (em São Caetano), entre a Estrada das Lágrimas e o município de São Paulo, No total, estes trechos somam 8,2 quilômetros.

METRÔ

O governador em exercício Rodrigo Garcia falou ainda sobre o Metrô na região – bandeira levantada pelo Diário nos últimos anos. Disse que o projeto deve andar no ano que vem e acredita que até o fim desta década o modal chegue à região. “O governo já contratou o projeto funcional, que deve ser entregue em 2022. A Linha 20 liga o Grande ABC à Zona Norte (da Capital). Natural que quando você fala em uma linha nova, passe pelo projeto funcional, pelo projeto básico e pelo projeto executivo até a realização da obra. Mas nossa expectativa é que ao longo da próxima decada, de 2021 até 2029, tenhamos uma realidade do Metrô vindo para o Grande ABC”, finalizou.