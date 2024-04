Começo do final de semana é de trânsito na Imigrantes

Segundo último boletim da Ecovias, a situação na rodovia Imigrantes requer paciência aos motoristas. Isto porque na via, há congestionamento tanto para quem desce ao litoral do km 48 ao 53, como para quem se desloca ao sentido capital paulista, do km 56 ao km 52.

Não há focos de trânsito registrados na Anchieta. De acordo com a concessionária, a Imigrantes apresenta lentidão pelo alto fluxo de veículos.