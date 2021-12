Dr. Marçal Rossi



26/12/2021 | 00:03



1 – O que é a cirurgia bariátrica? É o mesmo que cirurgia para redução de estômago?

Sim. Popularmente, a cirurgia bariátrica é conhecida como cirurgia para redução de estômago. Trata-se de um procedimento cirúrgico para controle da obesidade realizado somente no estômago ou associado o estômago e o intestino. Essa cirurgia está indicada para pacientes obesos que não obtiveram sucesso após várias tentativas de emagrecimento com dietas, medicamentos e exercícios. Ela não é adequada para todos os pacientes obesos. Os pacientes elegíveis devem preencher alguns requisitos legais como determinado IMC (Índice de Massa Corporal) ou ter algumas doenças associadas, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, apneia do sono, artroses em geral, colesterol e triglicérides aumentados. A cirurgia bariátrica é uma opção de tratamento para controlar doenças associadas à obesidade.

2 – Em quais casos ela é indicada?

O tratamento cirúrgico da obesidade pode ser indicado nos pacientes com IMC (Índice de Massa Corporal) maior ou igual a 40 kg/m² ou em pacientes com IMC maior ou igual a 35 kg/m² associado a comorbidades.

3 – Quantos procedimentos desse tipo são realizados anualmente no país?

A cada ano, cerca de 80 mil procedimentos desse tipo são realizados no Brasil.

4 – Há pouco mais de 20 anos, no hospital Assunção, o senhor foi o primeiro médico a realizar uma cirurgia bariátrica no Grande ABC. Quais foram as principais evoluções deste procedimento ao longo desse período?

A evolução foi muito grande. Posso destacar o aperfeiçoamento e a experiência dos cirurgiões, a melhora dos materiais cirúrgicos e, principalmente, a adequação dos hospitais para receber esses pacientes.

5 – É seguro se submeter a um procedimento cirúrgico no Hospital Assunção no atual cenário de pandemia?

Sim, é seguro. O hospital e toda a equipe seguem protocolos rígidos, com fluxos separados, para garantir a segurança dos pacientes.

6 – O que o Hospital Assunção oferece para diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes que precisam realizar a cirurgia bariátrica?

O Hospital Assunção dispõe de toda a infraestrutura necessária para esses casos, como, por exemplo, UTI especializada, centro cirúrgico com equipamentos modernos e equipe multidisciplinar alinhada para melhor resultado da cirurgia do paciente.

7 – Qual a importância da abordagem multidisciplinar para o sucesso da cirurgia?

A equipe multidisciplinar, composta por cirurgião bariátrico, cardiologista, endocrinologista, pneumologista, nutricionista, fisioterapeuta e psicólogo, entre outros, está envolvida nos cuidados com o paciente tanto no pré como no pós-operatório. Ela é importantíssima para que o paciente tenha um seguimento e alcance os melhores resultados a longo prazo.