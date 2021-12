Cine Theatro Carlos Gomes tem 88% das obras concluídas

Dérek Bittencourt

Santo André está cada vez mais perto de devolver ao munícipe e aos apreciadores de artes em geral um dos maiores símbolos culturais da cidade, o Cine Theatro Carlos Gomes. Localizado na região central, o equipamento alcançou 88% de obras concluídas e tem previsão de entrega no aniversário da cidade, ou seja, em 8 de abril de 2022.

Tombado como patrimônio pelo Comdephaapasa (Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André), o Carlos Gomes esteve praticamente abandonado desde o início dos anos 2000. Até que, em 2008, foi interditado pela Defesa Civil em razão dos problemas estruturais – correndo o risco de ser demolido.

Em 2020, no entanto, iniciou-se a recuperação do espaço, que teve algumas partes da estrutura original preservadas, como parede lateral (estrutura junto à Rua Dr. Cesário Mota), boca de cena, caixa cênica e madeiramento do telhado.

“Mais um resgate histórico que fizemos em Santo André. O novo Cine Theatro Carlos Gomes voltará à cena cultural andreense como um espaço de variedades, mantendo suas características preservadas e dando novo uso ao local que, no passado, quase foi demolido”, comemorou o prefeito Paulo Serra (PSDB). “As obras do novo Cine Theatro Carlos Gomes estão em fase final, para este símbolo histórico voltar à cena cultural em grande estilo. O espaço de variedades está ficando lindo e vai poder receber eventos, com toda a infraestrutura que a nossa gente merece e precisa”, emendou o chefe do Paço andreense.

A partir de janeiro, a próxima etapa das obras prevê restauração de pinturas antigas, instalações elétrica e hidráulica, portas e janelas. Somente depois que todas as intervenções estruturais estiverem terminadas, serão instalados equipamentos e mobiliários, sendo que alguns destes – inclusive – já estão guardados no local.

O investimento estimado para as obras do Cine Theatro gira entre R$ 4,5 milhões e R$ 5 milhões, valor obtido pelo Finisa (Financiamento à Estrutura e ao Saneamento). A reforma, manutenção e modernização trouxeram ao novo Carlos Gomes um mezanino, elevador, acessibilidade e ainda deverá trazer muito mais, como uma cafeteria – cuja escolha deverá passar por processo de licitação elaborada pela Prefeitura – e espaço para food trucks.

Existe a possibilidade de uma ligeira mudança no nome do espaço quando for reinaugurado, passando a se chamar Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, ou seja, dando mostras de que o leque de eventos a serem sediados no local será ampliado.

CONCHITA DE MORAES

A partir de janeiro está previsto início da revitalização completa do Teatro Conchita de Moraes, localizado no bairro Santa Teresinha. A última intervenção no espaço cultural ocorreu em 2012, com a troca do palco e a estrutura metálica da área da plateia.

Equipamento vai completar 110 anos em 2022

Cine Theatro Carlos Gomes foi inaugurado em 21 de setembro de 1912. Originalmente, ficava em outro local, na Rua Coronel Oliveira Lima. No entanto, em 1925 ele foi transferido para o atual endereço, na Rua Senador Flaquer, onde está instalado, portanto, há quase 97 anos.

Palco de bailes, festas, banquetes, desfiles, peças, filmes, exposições, apresentações, ensaios, gravações,shows, primeiros beijos e tantos outros fatos e acontecimentos, o espaço tem sua importância e relevância guardadas na história e na memória andreense.

Aliás, após tempos de crise – que tiveram início nos anos 1970 – o Carlos Gomes chegou a ser desativado entre 1987 e 1991, quando sua estrutura foi utilizada por uma loja de tecidos e um estacionamento. Após este período, no entanto, retomou sua função original.

EIXO CULTURAL

Recentemente o trecho inicial da Rua Senador Flaquer teve fluxo de veículos interrompido, dando lugar a um novo calçadão, que se estende desde a Rua Coronel Oliveira Lima e, portanto, liga o novo Cine Theatro Carlos Gomes a outros dois equipamentos históricos da cidade, casos da Casa do Olhar Luiz Sacilotto e a Casa da Palavra Mário Quintana, ambas estruturas localizadas junto à Igreja do Carmo. A ideia é formar neste corredor um eixo cultural.