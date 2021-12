Um resgate cultural

Do Diário do Grande ABC



26/12/2021 | 00:01



Uma boa notícia para o segmento cultural do Grande ABC: o Cine Theatro Carlos Gomes, um dos mais importantes espaços artísticos de Santo André, está quase pronto pata ser entregue à população. Reportagem de capa da edição de hoje do Diário traz informações detalhadas sobre o local, que está com 88% das obras de restauro concluídas.

Equipamento que é tombado pelo Comdephaapasa (Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André), o teatro ficou muito tempo sem nenhum tipo de intervenção, sem qualquer cuidado, em decisões políticas inaceitáveis e incompreensíveis de gestões passadas. O ponto alto dessa falta de atenção foi quando chegou a ser interditado pela Defesa Civil, em 2008, por causa de problemas estruturais do imóvel.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), que decidiu tirar, no mandato anterior, o teatro do completo abandono e resolveu trazer de volta um símbolo cultural da cidade, acerta em garantir o retorno desse patrimônio andreense. Se não havia recebido a atenção que merecia dos governos anteriores, é de se comemorar a decisão da administração atual de, em 2020, ter começado as obras de restauro que agora entram em sua fase final. Ainda mais que o Carlos Gomes irá completar 110 anos no ano que vem, já que foi inaugurado em 21 de setembro de 1912. No local onde está atualmente, na Rua Senador Flaquer, são 96 anos.

Foram investidos entre R$ 4,5 milhões e R$ 5 milhões nas obras de recuperação, mas não há preço para mensurar tamanha conquista ao cidadão de Santo André. Também está nos planos a revitalização do Teatro Conchita de Moraes, outro importante polo cultural da cidade.

Investir na cultura é investir na própria história da região. E colocar o Carlos Gomes de pé novamente é garantir um presente para quem sabe a importância da cultura na história do Grande ABC.