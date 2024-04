Que horas é o almoço de Orlando Morando?

Os são-bernardenses acordaram ontem se perguntando sobre assunto bastante peculiar: quais os horários das refeições do prefeito Orlando Morando (PSDB)? A questão ganhou contornos políticos porque o tucano, flagrado na manhã de quinta-feira em agenda partidária ao lado da pré-candidata oficial ao Paço, a primeira-sobrinha Flávia Morando (União Brasil), informou que aproveitou o “horário do almoço” para escapar do expediente oficial e comparecer à atividade. Como uma das imagens do evento já circulava pelos celulares às 10h02, a dúvida surgiu. Desconfiança foi reforçada porque tradicionalmente Morando raramente chega aos restaurantes antes do início da tarde – constatação que pode ser comprovada nos vídeos recentes que ele protagonizou à mesa para divulgar o Guia Turístico.

BASTIDORES

Ué?!

Tem chamado a atenção a mudança de postura do presidente da Câmara de Rio Grande da Serra, Claudinho Monteiro (Agir-foto), em relação à gestão da prefeita Penha Fumagalli (PSD). Na sessão do último dia 17, por exemplo, o comandante do Poder Legislativo, que também pertence à base governista, subiu à tribuna para fazer duras críticas à administração. “Eu me sinto envergonhado de estar vereador. Esse governo é um fracasso. O pior governo da história dessa cidade foi esse dos últimos quatro anos”, vociferou.

Armas

A ameaça velada que o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, fez aos adversários de seu grupo político na live de quinta-feira, aconselhando-os a preparar “os escudos” para a campanha eleitoral que se avizinha, provocou reação imediata. Coordenador de uma das campanhas oponentes dizia ontem que o chefe do Executivo é que deve estar pronto para enfrentar “uma devassa” nos próximos meses. “Há plano muito forte sendo traçado”, contou uma fonte a par do assunto.

Confusão

A edição de ontem do jornal Notícias do Município, o diário oficial de São Bernardo, dá uma ideia da desorganização do governo no setor da saúde e fornece indícios que podem ajudar a explicar a crise que eclodiu no Hospital da Mulher, onde negligências e erros médicos podem ter causado as mortes de duas gestantes e quatro bebês. Série de despachos datados de 26 de abril de 2024 vinha assinada pelo secretário municipal Geraldo Reple, titular da Pasta. Detalhe: ele saiu oficialmente de férias três dias antes.

Guerrilha

Várias faixas foram espalhadas ontem em pontos estratégicos de Santo André saudando a visita da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, à cidade – a petista esteve à noite na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. A assinatura das mensagens chamava a atenção: Eduardo Leite, vereador do PSB. A assessoria do legislador jura de pés juntos que não patrocinou o material. O pessebista é pré-candidato a prefeito na eleição de outubro, mas há negociação para que ele abra mão da disputa e componha com a petista Bete Siraque na condição de vice.